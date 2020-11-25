Son dakika... Dünyanın en zenginleri belli oldu! Sıralamada önemli değişiklik...

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık 2016 tarihi itibari ile dünyanın en zengin isimlerin listesinde 39.9 milyar dolar şahsi serveti ile 11'nci sırada yer aldı. Şu anda ise 8. sırada ve toplam serveti ise 78.7 milyar dolar.