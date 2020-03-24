Son dakika... Corona virüs destekleri peş peşe geldi! Hangi banka hangi fırsatları sunuyor? İşte tam liste...

2- Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; nisan, mayıs ve haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan ana para ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.



3- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.