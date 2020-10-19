Son Dakika Canlı: Altın fiyatları bugün 19 Ekim ne kadar? Gram altın ve ons altın fiyatları.. Uzmanların altın yorumları

Aynı zamanda anketlerde Trump’ın biraz toparlanma emareleri göstermesi de, ortada olan eyaletlerde seçimi kazanması konusu açısından kritik. Genel oylamada arkada olsa bile, Amerikan seçim sistemi gereği delege sayısında çoğunluğa ulaşmasını bu ortada olan eyaletleri alması sağlayabilir.Seçimden sonra da ilk bakılacak konu, “Biden + Mavi Dalga mı”, “bölünmüş Kongre mi” yoksa “Trump galibiyeti + Cumhuriyetçi Kongre mi” olacaktır. Mavi Dalga teorisi şu an daha genele yayılan büyüklükte bir paket beklentisi içereceğinden piyasa açısından daha pozitiftir. Kısa vadede seçimden sonra piyasalar biraz yükselecek gibi görünüyor, ancak ne kadar yükseleceği mali teşvik beklentilerine bağlı olacaktır.