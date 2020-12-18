Son dakika... Bu otomobilleri alacaklar dikkat! Kredi vadeleri düştü... İşte o modeller
Otomobil alımlarında kredi kullanacak olanlara yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni kurallar getirdi. Fiyatı 300 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için kredi vadesi 36 aya kadar geriledi. Ülkemizde satılan birçok model vade düşüşünden olumsuz etkilenecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı ve taşıt kredilerine ilişkin düzenlemeye gitti. Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya kadar düşürüldü.
Böylece nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi.
Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.
İşte kredi vadesi düşen otomobiller
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Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 120hp modeli dışındaki tüm otomobillerinde kredi vadesi düştü.
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Audi’nin tüm modellerinde kredi vadesi düştü.
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BMW’nin tüm modellerinde kredi vadesi düştü.
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Citroen C5 Aircross Suv ve Citroen C3 Aircorss Suv 1.5 Blue HDİ Shine donanımda kredi vadesi düştü.
Hyundai Kona 1.6 CRDi 7 ileri Otomatik DCT Smart (Dizel), 1.6 CRDi 7 İleri Otomatik DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel) paketleri, Tucson modellerinde kredi vadesi düştü.
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KIA Ceed 1.6 dizel Elegance, Elegance Roof Paket, Prestige, SW, XCEED tüm donanımları, Niro, Sportage manuel vites hariç tüm modellerinde kredi vadesi düştü.
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Mercedes’in tüm modellerinde kredi vadesi düştü.
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Nissan Qashqai, X-Trail’in tüm donanımlarında kredi vadesi düştü.
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Opel Astra HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP dışındaki tüm donanımları, Opel Corsa 1.2 benzinli Elegance, Ultimate, 1.5 dizel Edition, Elegance donanımları, Crossland X 1.5 dizel Excellence donanımı, Insignia’nın tüm donanımları, Grandland X tüm donanımlarında kredi vadesi düştü.
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Peugeot 2008’in manuel vites hariç tüm donanımları, 308 Style Tech 1.2 Pure Tech 130 HP otomatik vites haricindeki tüm donanımları, 508’in tüm donanımları, 3008’in tüm donanımları, 5008’in tüm donanımlarında kredi vadesi düştü.
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Renault Zoe, Captur Touch ve Icon donanımı, Megane Sedan’ın Joy dizel otomatik, Touch, Icon donanımları, Kadjar, Talisman, Koleos modellerinde kredi vadesi düştü.
Toyota Yaris Hybrid Flame ve Passion, Corolla Hybrid Hatchback tüm donanımları, Corolla Hatchback Flama X-Pack donanımı, Corolla Hybrid Sedan’ın tüm donanımları, Corolla Sedan benzinli Passion X Pack Multidrive S paketi, C-HR Hybrid’in tüm donanımları, RAV 4, Camry ve Land Cruiser Prado’da kredi vadesi düştü.
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Volkswagen Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline ve 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline paketleri, Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline paketi, T-ROC'ın tüm donanımları, Tiguan'ın tüm donanımları, Passat, Touareg modellerinde kredi vadesi düştü.