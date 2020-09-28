Son dakika... Ayda 100 liraya koronavirüs tedavisi dahil... 15 soruda tamamlayıcı sağlık sigortası

7- Sigorta, koronavirüsü de kapsıyor mu? Normal şartlarda salgın hastalıklar sigorta kapsamına girmiyor. Ancak, mart ayında sigorta şirketleri, ortak bir karar alarak, koronavirüs tedavi giderlerini hem özel sağlık hem de tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil etti ve tüm tedavi giderlerini karşıladı, halen de karşılıyor. Sonrasında ise şirketler, birer birer salgın hastalıkları da tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı içine aldı. Yani, evet, koronavirüs tedavisi de sigortanın kapsamında.