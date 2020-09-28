Noyan DOĞAN
Son dakika... Ayda 100 liraya koronavirüs tedavisi dahil... 15 soruda tamamlayıcı sağlık sigortası
Koronavirüs salgını özel sağlık sigortasına talebi artırdı. Salgın hastalıkların sigorta kapsamına alınması ile birlikte, özellikle fiyatının uygun olması nedeniyle tamamlayıcı sağlık sigortası tüketicilerin yeni gözdesi oldu. Bunu gören sigorta şirketleri de son günlerde tamamlayıcı sağlıkta kampanyalara başladı. Sigortanın hem fiyatı düştü hem de kapsamı genişledi. Peki, tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve kimler yaptırabilir?
1- Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini karşılayan özel sağlık sigortası. Sigorta, SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlıyor.
2- SGK’nın ödediğinin üzerini tamamlamak ne demek?
Vatandaş, sağlık sorunu için devlet hastanesine giderse cebinden hiçbir ücret ödemeden tedavisini olur. Ancak özel sağlık kurumuna giderse hastane, tetkik ve tedavi masraflarını SGK’ya fatura eder. SGK da, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde hastaneye bir ücret öder.
Özel sağlık kurumlarının ise vatandaşlardan fark ücreti adı altında para talep etme hakkı vardır. Hastanelere yüzde 200’e kadar fark alma hakkı tanınmıştır. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu fark ücretini karşılar. Örneğin, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye gittiniz, gerekli tetkik ve incelemeler yapıldı ve hastane 2.000 lira fatura çıkardı.
3- Herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir mi?
İşçi, Bağ-Kurlu, memur yani, sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki tüm çalışanlar sigortayı yaptırabilir. Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmayanlar ise tamamlayıcı sigortayı yaptıramaz.
4- Sadece çalışan mı yaptırabilir, ailesi için de yaptıramaz mı?
Çalışanlar aileleri için de ayrı ayrı prim ödeyerek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Örneğin, üç kişilik bir aile; baba sigortalı çalışıyor, eşi ve çocuğu için sigorta yaptırır, kendi, eşi ve çocuğu için ayrı ayrı prim öder.
7