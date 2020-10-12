Son dakika... Avrupa'da bir ilk Zigana Tüneli'nde gerçekleşecek

Tasarlanan üç havalandırma istasyonu ile tünel dört eşit parçaya bölünecek ve işletme maliyetleri açısından da daha faydalı bir havalandırma sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak.Hava değişim istasyonları için yüzeydeki arazi koşullarının ve mevcut kara yolu ulaşımının en uygun olduğu bölgeleri belirleyen yetkililer, klasik delme ve patlatma yönteminin zor ve zaman alıcı olmasından dolayı yapım hızı ve iş güvenliği daha üst düzeyde olan yükselerek delen şaft makinesinin RBM (Raise Boring Machine) kullanılmasını kararlaştırdı.