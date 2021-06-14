Son dakika.. Düşüş devam ediyor.. Altın fiyatları canlı ve anlık: 1 gram altın bugün kaç TL? İşte uzmanların altın yorumları

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği "Altın Piyasası Yorumu" raporunda, altın fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon, daha zayıf bir dolar ve daha düşük reel oranlar üzerine devam eden korkuların etkisiyle yüzde 7 artarak ivme kazandığı ve altının önemli bir teknik kırılmanın ardından mayıs ayını neredeyse yatay bir şekilde tamamlayarak ilk çeyrek kayıplarını geri aldığı kaydedildi.