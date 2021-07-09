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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 19:48 | 

SON DAKİKA: Altın fiyatları 9 Temmuz 2021: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504,4 lira seviyesinde işlem gördü. Bugün çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını 3.377 liradan satıldı. Canlı altın fiyatları takip ekranına odaklanan yatırımcılar gün sonunda altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 502,50 liradan tamamladı. Peki, 9 Temmuz bugün yarım, tam, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar kaç TL oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum ve piyasalarda yaşanan gelişmeler.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 814,00 lira, Cumhuriyet altını 3.332,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 502,50 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,00 503,20 502,30 502,50

Cumhuriyet Ata Lira 3.315,00 3.336,00 3.311,00 3.332,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 459,00 463,00 458,30 462,30

Lira(Tam) Ziynet 3.240,00 3.260,00 3.236,00 3.256,00

Yarım Ziynet 1.620,00 1.630,00 1.618,00 1.628,00

Çeyrek Ziynet 810,00 815,00 809,00 814,00

2ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504,4 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 503,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 504,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3.377 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805,5 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklandığı 15-16 Haziran'da gerçekleşen son toplantısına ait tutanaklar sonrası artan tahvil talebi altının ons fiyatını baskılarken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1811 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1796 dolar seviyesini gördü.

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4ALTIN FİYATLATINDA YÜKSELİŞ İÇİN ZORLU SÜREÇ

ALTIN FİYATLATINDA YÜKSELİŞ İÇİN ZORLU SÜREÇ

Eda Karadağ - Gedik yatırım Yatırım Danışmanı.

Küresel piyasalarda Fed’i konuşmaya devam ediyoruz. Dün akşam saatlerinde, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan Fed toplantısı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, varlık alım program hızını azaltmak için hedeflerde önemli ölçüde ilerleme şartının henüz sağlanmadığına değinilirken, bir süre daha ekonomiyi destekleyeceklerine vurgu yapılmış. Enflasyonda geçici bir yükseliş olabileceği aynı zamanda enflasyonist baskılar konusunda çok az endişe duyulduğuna da değinilmiş. Detaylara bakıldığında, komite içinde görüş ayrılıkları olduğu dikkat çekiyor. 16 Haziran akşamını hatırlayalım, yayınladıkları ekonomik projeksiyonlarla şahin olarak adlandırılan Fed, o toplantısının tutanaklarında ise güvercin bir tonda yorumlandı.

5ABD VERİLERİ ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

ABD VERİLERİ ÖNEMİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklanacak her veri fiyatları etkileyebileceği gibi Fed’in politikasına yönelik beklentileri de şekillendirecektir. .

Temmuz toplantısı için değil ancak Eylül toplantısının biraz daha önemli olduğunu o güne kadar Fed belirsizliğinin piyasalarda devam edebileceğini düşünüyorum. Son günlerde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilmede dikkat çekici. Ekonominin hızlı toparlanma ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor gibi bir fiyatlama oluştu. .

Mart ayında yüzde 1,77 seviyesine doğru tırmanan uzun vadeli tahvilin şu sıralarda yeniden şubat ayında gördüğü düşük seviyelere yüzde 1,30 altına gevşemiş durumda. Ancak ben bu hareketin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

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Piyasadaki belirsizlik tahvilin bu hareketine neden oluyor ama ilerleyen günlerde Fed’in şahinleşmesi ve net bir şekilde sıkılaşma yolunda adım atılacağına dair sinyal, tahvil faizinin de yeniden yükselmesine neden olabilir. Bu süreçte en azından ons altın üzerinde tahvil baskısının bir nebze de olsa azaldığını söylemek mümkün. 16 Haziran Fed toplantısı sonrası yönünü yukarı çeviren ve geri çekilmelerde sınırlı kalan bir Dolar endeksi (DXY) izliyoruz. En son mart ayında 93,00 puan üzerine doğru hareket eden DXY sonrasında düşüşe geçmiş ve bir süre yatay bir seyir izlemişti. Ancak son haftalarda 92,00 puan üzeri ısrarını sürdürüyor..

Piyasadaki gelişmelere rağmen geri çekilmelerde sınırlı kalarak, temkinli kaldığını gözlemliyorum. DXY hareketindeki ısrarı, ons altını baskıladığı için altında her ne kadar tahvildeki düşüşten kendisini beslese bile DXY nedeniyle 1815 dolar üzerine doğru hareketinde zayıf kalıyor. DXY yükselişini korumaya devam ettiği sürece ons altındaki baskının da sürmesini bu nedenle yükselişinde zorlanmasını beklemek mümkün olabilir. Bugün ve yarın ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasada iştah zayıf ve bu nedenle kararsız seyirler sürebilir. Ons altında da yön arayışının devam etmesini bekleyebiliriz.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantı ile ilgili endişeler ve para politikalarının seyrine dair belirsizlikler altının ons fiyatını desteklerken; ons altın bugün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.30 oranında yükselişle 1792 dolardan işlem gördü.

8ALTINA TALEP SÜREBİLİR

ALTINA TALEP SÜREBİLİR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Geçen hafta açıklanan istihdam verileriyle toparlanmanın ardından altın haftaya hemen hemen aynı düzlemde başladı. Haziran ayında ADP’ye göre 692 bin, resmi tarım dışı istihdam verisine göre 850 bin yeni iş ekleyen ABD ekonomisinde iyileşme momenti sürerken, alt kalemler itibariyle işsizliğin yüzde 5,9, ücret enflasyonunun yıllık bazda beklenene paralel yüzde 3,6 gelmesi gibi ayrıntılar şimdilik Fed’i zorlamayacak görünüyor. Bu yüzden reel faizler stabil, altın da bir süredir reel faiz stabilitesiyle uyum göstermeyerek FOMC sonrasındaki düşüşün geri dönüşünü yapamamıştı.

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Dünyadaki enflasyonist ortam, altına olan talebin devam etmesine neden olabilir. Aynı zamanda Fed, geçiş dönemini piyasaları rahatsız etmeden ve dengeleri değiştirmeden yapmak istiyor. Fed üyelerinin konuşmaları sıklaştı, bunların çoğunluğu aslında piyasaları da hazırlayıcı birer özellik taşıyor.

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2013’ten sonraki varlık alım programı geri dönüşüne göre ise ekstra bir metrik ilave olmuş durumda ve bunun adı enflasyon.

Arz sürekliliğindeki sıkıntı ve darboğaz, küresel gıda fiyatlarındaki artış ve iyileşen ekonomide daha fazla mal ve hizmet talep etme eğilimi fiyat artış hızlarını öngörülenden yüksek bir seviyeye soktu. Fed’in bununla başa çıkma gerekliliği eşiği, varlık alım hızının artırılmasına yönelik en önemli kriter ve o dönemki koşullar dolar karşıtı varlıkların fiyatlandırmalarında ana belirleyici olacaktır.

11ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizleri haftanın kapanışına doğru düşüşe geçmiş ancak bu hareketler ons altını 1800 dolar üzerine atacak kadar yeterli olmamıştı. Haftanın ikinci işlem gününde son üç haftanın zirvesinde 1800 dolar üzerinde gördüğümüz ons altın için önümüzdeki en önemli gündem maddesi çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları olacak.

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ABD tüketici enflasyonundaki yükselişlerin geçici olduğu görüşünü savunmaya devam eden Fed’e eğer piyasalar tam olarak ikna olursa, tarım dışı istihdam verisi sonucunda bir yükseliş yapıp yeniden aşağıya çekilen dolar endeksi de 92.2 seviyelerinin altında kalmaya devam ederse bu hafta ons altında 1800 dolar üzeri hareketler güçlenebilir.

ABD’den her ne kadar ekonomik veriler kuvvetli gelse de Fed’in 2022 yılında beklenen faiz artırımına gitmesinden önce dolarda zayıflama ve 90 seviyelerine bir geri çekilme bekliyorum. Bu durum sonucunda ons altında 1800 dolar sonrasında 1821 dolar ve 1859 dolar denemeleri oldukça önemsiyorum. Bu seviyelerin aşılması halinde 1900 dolar ve üzeri fiyatlamalara hazır olmak lazım diye düşünüyor ve temmuz ayı içerisinde bu yöndeki hareketlerin güçlenmesini bekliyorum.

Gram altında 500 TL altı seviyelerin önemli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğinden daha önceki yorumlarımda bahsetmiştim. 490 - 500 TL arası fiyatlar yeniden yakalanırsa –ki bu ihtimal bu hafta biraz zayıfladı geçen haftalarda daha yüksekti- alım fırsatları olarak görülebilir. 500 TL’nin aşılması halinde ise gram altında yeniden bir artış gündeme gelebilir ve bu sefer gündeme gelebilecek artışların daha çok ons altın kaynaklı olmasını bekliyorum. Buna eğer 8.66 TL seviyelerinde ilerleyen, 8.72 TL direncine takılan dolar/TL kurunun 8.72 TL’yi yukarı kırarak yükselmesi de eşlik ederse gram altında 525 TL üzerine hızlı bir hareket söz konusu olabilir.

13ONS ALTININ GÖZÜ FED’DE

ONS ALTININ GÖZÜ FED’DE

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Haziran başında 1916 dolar seviyesini test eden ve ABD Merkez Bankasının (Fed) 16 Haziran toplantısında varlık alımlarında kesintinin yaklaştığı yönündeki sinyalini takiben 29 Haziran'da 1750 dolara kadar gerileyen ons altın, son beş işlem gününde değer kazanarak 1807 dolara kadar yükseldi.

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Fed fiyatlamasının bölümler halinde zamana yayılarak gerçekleşmesi bu tepki yükselişinin en önemli besin kaynağı. 1811 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan ons altında 14 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve 27-28 Temmuz tarihli Fed toplantısında verilecek mesajlar kısa vadeli rota üzerinde belirleyici olacak faktörler olarak öne çıkıyor.

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