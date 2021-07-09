SON DAKİKA: Altın fiyatları 9 Temmuz 2021: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, 1 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları

Piyasadaki belirsizlik tahvilin bu hareketine neden oluyor ama ilerleyen günlerde Fed’in şahinleşmesi ve net bir şekilde sıkılaşma yolunda adım atılacağına dair sinyal, tahvil faizinin de yeniden yükselmesine neden olabilir. Bu süreçte en azından ons altın üzerinde tahvil baskısının bir nebze de olsa azaldığını söylemek mümkün. 16 Haziran Fed toplantısı sonrası yönünü yukarı çeviren ve geri çekilmelerde sınırlı kalan bir Dolar endeksi (DXY) izliyoruz. En son mart ayında 93,00 puan üzerine doğru hareket eden DXY sonrasında düşüşe geçmiş ve bir süre yatay bir seyir izlemişti. Ancak son haftalarda 92,00 puan üzeri ısrarını sürdürüyor..



Piyasadaki gelişmelere rağmen geri çekilmelerde sınırlı kalarak, temkinli kaldığını gözlemliyorum. DXY hareketindeki ısrarı, ons altını baskıladığı için altında her ne kadar tahvildeki düşüşten kendisini beslese bile DXY nedeniyle 1815 dolar üzerine doğru hareketinde zayıf kalıyor. DXY yükselişini korumaya devam ettiği sürece ons altındaki baskının da sürmesini bu nedenle yükselişinde zorlanmasını beklemek mümkün olabilir. Bugün ve yarın ABD’de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasada iştah zayıf ve bu nedenle kararsız seyirler sürebilir. Ons altında da yön arayışının devam etmesini bekleyebiliriz.