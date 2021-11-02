ŞOK aktüel ürünler kataloğu 3 Kasım 2021 yayınlandı! ŞOK katalog bu hafta hangi ürünlere yer veriyor?
İndirimli ürünleri raflarına taşıyan ŞOK kataloğu 3 Kasım 2021 yayınlandı. 3 - 9 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK katalog bu hafta ısıtıcıdan blender'a, ütüden yorganlara pek çok ev eşyası ve elektronik ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunuyor. İşte kışa hazırlık için fırsat tanıyan ŞOK katalog 3 Kasım 2021.
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Kış aylarına girmeye hazırlandığımız son günlerde ŞOK katalog eldiven çeşitleri, battaniyeler ve yorganlarla ihtiyaçları karşılamak için fırsat sunuyor. ŞOK katalogta bu hafta erkek ve kadın mont 129 TL, çocuk bere takımı 29,95 TL, çift kişilik yorgan 99,90 TL, saç kurutma makinesi 109 TL, seramik tabanlı ütü 189 TL'den satışa sunulacak. İşte merakla beklenen ŞOK katalog ürünleri 3 Kasım 2021 Çarşamba!