Siyah sarımsak nedir? İşte siyah sarımsağın faydaları
Siyah sarımsağın içindeki antioksidan maddelerin normal sarımsağa göre iki kat daha fazla olduğu biliniyor. Yeni bilinen bir sarımsak tür olan siyah sarımsak ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde oldukça popüler olan, güçlü antioksidan kaynağı siyah sarımsağın faydaları arasında, kalp ve damar sağlığını koruması yer alıyor. Peki, siyah sarımsak nedir? İşte, siyah sarımsağın faydaları.
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Siyah sarımsak normal sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içerir. Bu sayede kronik hastalıklar, dolaşım sistemi hastalıkları, romatoid arterit ve Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir. Siyah sarımsak salatalarda, makarna ve pizza gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir. İşte, siyah sarımsakla ilgili merak edilenler...
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SİYAH SARIMSAK NEDİR?
Taşköprü sarımsağı Coğrafi İşaretli Ürünlerden en çok öne çıkan yiyeceklerden. Dünyanın en iyi sarımsaklarından biri olabilmesi için ihtiyacı olan sıcaklık, nem, yağmur, ru¨zgar ve toprak birleşiminin dünyanın en kaliteli ve besin içeriği en zengin sarımsağının üretildiği Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen Siyah Sarımsak, 45 ila 60 gün boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutularak elde ediliyor.
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SİYAH SARIMSAĞIN ÖZELLİKLERİ
* Siyah Sarımsak içinde birçok yararlı besin olması sebebiyle birçok hastalıktan korur.
* Kokusuzdur ve yenildikten sonra vücutta koku yapmaz.
* Oda şartlarında 8 ay süreyle saklanabilir.
* Siyah sarımsak günün herhangi bir saatinde bir veya iki diş çiğnenerek veya yutarak kullanılabilir.
* Siyah sarımsak salatalarda, makarna ve pizza gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir.
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SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değildir. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulur.
Bu fermantasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha döner. Özellikle Asya mutfağında sık sık kullanılan siyah sarımsak çok faydalı olması sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir.
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Siyah sarımsak kansere karşı daha etkilidir. Fermantasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha yüksektir.
Enfeksiyonlarla daha iyi savaşıyor Siyah sarımsak normal sarımsağın içerdiğinden daha fazla antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenler içerir.
Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır.