Siyah sarımsak nedir? İşte siyah sarımsağın faydaları

SİYAH SARIMSAK NEDİR? Taşköprü sarımsağı Coğrafi İşaretli Ürünlerden en çok öne çıkan yiyeceklerden. Dünyanın en iyi sarımsaklarından biri olabilmesi için ihtiyacı olan sıcaklık, nem, yağmur, ru¨zgar ve toprak birleşiminin dünyanın en kaliteli ve besin içeriği en zengin sarımsağının üretildiği Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen Siyah Sarımsak, 45 ila 60 gün boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutularak elde ediliyor.