Sigortalı çalışanlar corona virüs desteğinden faydalanacak mı? Ücretsiz izin başvuru şartları neler?

Üç ay süreyle işçi, işten ayrılamayacak Mevcut uygulamaya göre, İş Kanunu’nda ücretsiz izin uygulaması bulunmadığından işveren ücretsiz izin verdiğinde çalışanın da iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırıp, kıdem tazminatı dahil tüm haklarını talep etme hakkı bulunuyordu. Meclise gönderilen kanun teklifi yasalaşırsa, 3 ay boyunca, çalışan iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıramayacak.



Yani işçi, işten ayrılamayacak. Aynı şekilde işverenler de iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi ile çalışanları, yasa çıktıktan sonra, 3 ay süreyle iş kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet prensipleri hariç olmak üzere işten çıkartamayacak. 3 aylık süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya çıkartılabilecek.