Ücretsiz izin başvurularının Meclis'te yasalaşması beklenirken, sigortalı çalışanların ücretsiz izinden faydanıp faydalanmayacağı gündeme geldi. Paketin yasalaşması halinde , hem çalışanlar hem de işverenler için önemli düzenlemeler sağlanacak. Bu kapsamda ücretsiz izin başvuru şartları da merak edilen konulardan oldu. Peki, Sigortalı çalışanlar corona virüs desteğinden faydalanacak mı? Ücretsiz izin başvuru şartları neler? İşte, o konuyla ilgili bazı bilgiler...
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Corona virüsü önleme çalışmaları kapsamında çalışanların ücretsiz izin durumları gündeme gelen konulardan oldu. Teklifin Meclis'te yasaklaşması durumunda 3 ay boyunca; ücretsiz izin yasal hale gelecek, ücretsiz izine çıkartılan çalışanlara işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılacak, çalışan tek taraflı iş sözleşmesini iptal edip kıdem tazminatını alamayacak, ücretsiz izne ayrılanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Peki, ücretsiz izin başvuru şartları neler? İşte, o konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın yazısından bazı bilgiler...
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ÜCRETSİZ İZİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kanun teklifinin yasalaşıp da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süre içinde işverenler, çalışanlarına tamamen ya da kısmen ücretsiz izin verebilecek.
Destekten yararlanmanın da belirli şartları var. Birincisi, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar ödenek alabilecek.İkincisi, herhangi sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alanlar yararlanamayacak. Kanun tasarısına göre bu kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.
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Üç ay süreyle işçi, işten ayrılamayacak
Mevcut uygulamaya göre, İş Kanunu’nda ücretsiz izin uygulaması bulunmadığından işveren ücretsiz izin verdiğinde çalışanın da iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırıp, kıdem tazminatı dahil tüm haklarını talep etme hakkı bulunuyordu. Meclise gönderilen kanun teklifi yasalaşırsa, 3 ay boyunca, çalışan iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıramayacak.
Yani işçi, işten ayrılamayacak. Aynı şekilde işverenler de iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi ile çalışanları, yasa çıktıktan sonra, 3 ay süreyle iş kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet prensipleri hariç olmak üzere işten çıkartamayacak. 3 aylık süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya çıkartılabilecek.
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Sağlık primleri işsizlik fonundan ödenecek
Koronavİrüs salgını nedeniyle en çok merak edilen konuların başında ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı geliyordu.
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Yasa tasarısına göre, işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da devletin verdiği 1.177 liralık ücret desteğinden yararlananlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri genel sağlık sigortalısı sayılacak, sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve de devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.