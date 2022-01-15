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Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü?... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları

#Otomobil#İkinci El Otomobil#Sıfır Otomobil

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi matrahlarında 1.6 motora kadar olan matrah dilimleri 3’ten 5’e çıkarıldı. Böylece otomobil fiyatlarında gerilemeler meydana geldi. Yeni yapılan ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte bazı otomobillerde 50 bin liraya varan düşüşler yaşandı.

1/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları

Son Dakika Resmi Gazete’de sıfır Otomobil alacakları ilgilendiren önemli karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

2/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan değişikliğin ardından yeniden düzenlenen ÖTV matrahları ile sıfır otomobillerin bazılarının fiyatları değişti.

3/29SATIŞ FİYATINA GÖRE ÖTV DİLİMLERİ

SATIŞ FİYATINA GÖRE ÖTV DİLİMLERİ

Satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olanlara ÖTV oranı yüzde 45, 212 bin 401 ile ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV oranı yüzde 50, Fiyat 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV oranı yüzde 60, fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV oranı yüzde 70, 424 bin 801 liranın üstünde ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.

4/29MATRAHLAR YENİDEN BELİRLENDİ

MATRAHLAR YENİDEN BELİRLENDİ

Matrah olarak bakıldığında ise çıplak fiyatı yani ÖTV ve KDV eklenmeden önceki vergisiz fiyatı 120 bin TL'nin altı için yüzde 45, 120-150 bin arası yüzde 50, 150-175 bin arası yüzde 60, 175-200 bin arası yüzde 70, 200 bin üstü yüzde 80 oldu.

5/29VERGİ DİLİMİ 5E ÇIKTI

VERGİ DİLİMİ 5'E ÇIKTI

Böylece 1600cc motor hacmine sahip olan otomobillerde ÖTV oranı 3’ten 5’e çıkmış oldu.

6/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları

ÖTV matrahları yüzde 25.9 ile yüzde 34.1 arasında güncellenirken otomobil fiyatlarında bu durum azami yüzde 17 civarında düşüş olarak fiyatlara yansıyor.

7/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
8/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
9/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
10/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
11/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
12/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
13/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
14/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
15/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
16/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
17/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
18/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
19/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
20/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
21/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
22/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
23/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
24/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
25/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
26/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
27/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
28/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
29/29Sıfır otomobil fiyatlarında düşüş. Peki ikinci el araba fiyatları düştü mü... İşte tüm model model otomobillerin yeni fiyatları
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#Otomobil#İkinci El Otomobil#Sıfır Otomobil