Shiba Coin nedir, ne kadar oldu? Shiba Inu'de son durum

Shiba Inu dünden bugüne yüzde 37 oranında prim yaptı ve 0.00003849 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son bir günde 0.00002770 dolar ile en düşük seviyeyi ve 0.00003884 ile de en yüksek seviyeyi gördü. 24 saatte 419 milyar dolarlık hacme ulaşan Shiba Inu saat 09:45 itibarıyla 0.00003900 dolar seviyesinde işlem görüyor.