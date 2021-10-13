Sezonun ilki... Tezgahta yerini aldı! Kilosu 120 TL'den satılıyor
Yaylalarda doğal beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra sofralara ulaşıyor.
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Kars'ta, kış mevsimi öncesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.
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Yüksek rakımlı yaylalarda çiçek ve kekiklerle beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra sofralara ulaşıyor.
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Mayıs, haziran, temmuz aylarında merada otlayan ineklerden sağılan sütler, bakır kazanlarda mayalandıktan sonra 4 saat pişirme sürecinden geçiriliyor.
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Mengene denilen sıkıştırma işlemiyle 24 saat preste kaldıktan sonra yaklaşık 10 gün su havuzunda tutulan peynirler, ardından bir ay süreyle sıcak depolarda olgunlaşması için bekletiliyor.
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Gravyer peyniri, soğuk depoya alınıp burada da uzun süre kaldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.
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Tezgahlarda yerini alan sezonun ilk peyniri, kent merkezi ve ilçelerdeki işletmelerde satışa sunulmaya başlandı.
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Sarıkamış ilçesinde peynir satan Melih Turut, AA muhabirine, Kars gravyerinin dünya markası olduğunu söyledi.
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Turut, "Halkımızın ciddi anlamda yoğun talebi var. Gün geçtikçe doğal katkısız bu ürüne talep artıyor. Siparişler, telefonla ve online olarak aldıktan sonra vakumlanan gravyerleri, soğuk zincir strafor kolileriyle 2 gün içinde sofralara ulaştırıyoruz." dedi.
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Kuraklığın süt üretimini de olumsuz etkilediğini aktaran Turut, şunları kaydetti:
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"Bu sene bölgemizi kuraklık etkiledi. Süt miktarında bayağı azalma oldu. Gravyerin kilosu 120 lira, eski kaşar ise 55-60 lira civarında."
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"Taze kaşarın da kilogramı 47-53 liradan satılmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderiyoruz."
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"Ürünlerimize güveniyoruz, koşulsuz şartsız iade garantisiyle Kars'ımızın tüm peynirlerini, tüm ürünlerini Anadolu'nun dört bir yanın yayıyoruz."