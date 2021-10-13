Sezonun ilki... Tezgahta yerini aldı! Kilosu 120 TL'den satılıyor

Turut, "Halkımızın ciddi anlamda yoğun talebi var. Gün geçtikçe doğal katkısız bu ürüne talep artıyor. Siparişler, telefonla ve online olarak aldıktan sonra vakumlanan gravyerleri, soğuk zincir strafor kolileriyle 2 gün içinde sofralara ulaştırıyoruz." dedi.