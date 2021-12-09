MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSeyyanen zam nedir, ne demek?
GeriEkonomi Seyyanen zam nedir, ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 10:05 | 

Seyyanen zam nedir, ne demek?

Seyyanen zam asgari ücret görüşmelerinin devam ettiği son günlerde memurlar için yeniden gündeme geldi. Memurlara yapılması beklenen zam dolayısıyla sıklıkla kullanılan seyyanen zam teriminin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kamu memur ve işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Peki, Seyyanen zam ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Seyyanen zam nedir sorusu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 2022 Yılı asgari ücret görüşmeleri ile birlikte seyyanen zam ifadesi, kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Seyyanen zam teklifiyle beraber seyyanen kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan seyyanen zam ve seyyanen kelimesi eşit anlamına geliyor. Peki, seyyanen zam ne demek, nedir? İşte, seyyanen zam hakkında ayrıntılı bilgiler.
2SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR

SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
3
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi