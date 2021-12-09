Seyyanen zam nedir, ne demek?
Seyyanen zam asgari ücret görüşmelerinin devam ettiği son günlerde memurlar için yeniden gündeme geldi. Memurlara yapılması beklenen zam dolayısıyla sıklıkla kullanılan seyyanen zam teriminin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kamu memur ve işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Peki, Seyyanen zam ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Seyyanen zam nedir sorusu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 2022 Yılı asgari ücret görüşmeleri ile birlikte seyyanen zam ifadesi, kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Seyyanen zam teklifiyle beraber seyyanen kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan seyyanen zam ve seyyanen kelimesi eşit anlamına geliyor. Peki, seyyanen zam ne demek, nedir? İşte, seyyanen zam hakkında ayrıntılı bilgiler.