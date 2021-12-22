Seyyanen zam ne demek, kimlere verilir?

Memur-Sen'den seyyanen zam açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, CNN Türk canlı yayınında memur zammı ve seyyanen zam hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın,“Seyyanen konusunda Memur-Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik.” İfadelerini kullandı.