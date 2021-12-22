Seyyanen zam ne demek, kimlere verilir?
Seyyanen zam, yeni memur maaşlarına belli olmasına kısa bir süre kala gündeme geldi. Memur ve emekli için seyyanen zam onaylanırsa, hem memur hem de emekli enflasyon farkı alacak üstüne ek olarak belirtilen tutar kadar seyyanen zam alabilecekler. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır, seyyanen zamda ise durum farklıdır. Seyyanen zam ihtimaline yönelik haberlerle birlikte “seyyanen” teriminin anlamı merak konusu oldu. Peki, seyyanen zam ne demek, kimlere verilir?
2022 memur zammında seyyanen zam veya asgari ücrete yapılan zam kadar artış olması üzerinde duruluyor. Bu durumda, SGK ve Bağ-kur emeklilerinin Temmuz’da aldıkları artışla birlikte yıllık zamlarının yüzde 35-40’ı bulacağı öne sürülüyor.
Memur-Sen'den seyyanen zam açıklaması
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, CNN Türk canlı yayınında memur zammı ve seyyanen zam hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın,“Seyyanen konusunda Memur-Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik.” İfadelerini kullandı.
SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Kamu işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır.