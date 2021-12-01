Sevenleri tanımakta zorlandı... Survivor'ın yıldızı değişimiyle şaşırttı!
Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar sinema ve müzik dünyasının en tanınmış ünlüleri. Aradan geçen yıllar içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.
Fotoğraflar: Instagram
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Milli atletin değişimi şaşırttı. Bir takım estetik operasyonların ardından saç rengini de pembeye boyatan yarışmacı yeni imajıyla adından söz ettirdi.
2016 ve 2018'de Survivor'a katılan bu yıl da kadroda yer alan Karadere, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaştığı fotoğrafın altına, 'Yepyeni bir ben! Her zaman derim değişiklik iyidir diye, pembiş saçlarımla kaldığımız yerden devam...' notunu düştü.
Değişimiyle sevenlerini şaşırtan Karadere'nin yeni imajı beğeni topladı.
Değişimiyle sevenlerini şaşırtan Karadere'nin yeni imajı beğeni topladı.
Berfu Yenenler ergenlik fotoğrafını paylaştı... Değişimi şaşırttı!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ergenlik yıllarında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Miss Turkey 4. güzeli Yenenler, fotoğrafına "Ergenlik deyince de ben be reisler" notunu düştü.
ARADAN 12 YIL GEÇMİŞ!
Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ile objektife takıldı. Sevgilisiyle sahilde yürüyüş yapan oyuncu muhabirlerin sorularını da yanıtladı.
Nilperi Şahinkaya “Estetik yaptırır mısınız” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama yaptırmaya korkuyorum. Ya istediğim gibi olmazsa diye.”
17 SENE ÖNCE!
Mustafa Ceceli gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sevilen oyuncu Ezgi Mola 1997 yılında çekildiği bu fotoğrafını ' 1997... Göz rengini fotoğrafta değiştirmenin mecburi olduğu yıllardı... Asiliğin sınırı kazıtılan saçla ölçülürdü ve kaşlar alınmaz ütülürdü... Ütmüştüm' notuyla paylaştı.
2014 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu İdris Nebi Taşkan ergenlik dönemine ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
FOTOĞRAFLARI ÇÖPTEN ÇIKTI, 1 YIL SONRA BİRİNCİ OLDU!
Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı.
Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı.