Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti

2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi.'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım' diyen Güllü, evlilik defterini de kapattığını açıkladı.Evlilik aşk benden uzak olsun. Ben almayayım, alana da mani olmayayım.Güllü 2016 yılında anne acısı ile sarsıldı. Annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını söyleyen şarkıcı, izin vermeyeceğimizi bildiği için bize söylemeden operasyon geçirmiş dedi. Annesi gibi uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu.Şarkıcı, ameliyatın ardından 70 kilo verdi.