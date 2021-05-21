Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti

'EVLİLİK BENDEN UZAK OLSUN' 'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım' diyen Güllü, evlilik defterini de kapattığını açıkladı.



"Evlilik aşk benden uzak olsun. Ben almayayım, alana da mani olmayayım."