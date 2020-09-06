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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 23:28 | 

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kararnamesiyle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler pandemi döneminde gündemde yer alan konulardan oldu. Sağlık personellerine ek ödeme yapılmasına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. "dedi. Peki, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar.

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Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını duyurmuştu. Koca, aile hekimlerine de aynı tarihlerde ek ödeme yapılacağını söylemişti. Resmi Gazete'de yayınlanan ek ödeme kararnamesine göre 1 Ağustos 2020’den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak. İşte ek ödemelerle ilgili detaylar.

2EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK
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EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak.

Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğe göre; 1 Ağustos 2020’den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak.

3EK ÖDEME NE KADAR
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EK ÖDEME NE KADAR?

Karanameye göre yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

4BAKAN KOCADAN EK ÖDEME AÇIKLAMASI
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BAKAN KOCA'DAN EK ÖDEME AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." ifadesini kullandı.

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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin salgın nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını belirtti.

Koca, "Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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