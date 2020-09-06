Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Ek ödeme kararnamesiyle ilgili Bakan Koca'dan açıklama

EK ÖDEME NE KADAR? Karanameye göre yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.



Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.