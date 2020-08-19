Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak, aile hekimleri ek ödeme alacak mı? Bakan Koca tarih verdi
Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılması, koronavirüs salgınında gündeme gelen konulardan oldu. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerin 3 ay boyunca yapılacağını söyledi.Salgının ilk yayıldığı mart ayında da sağlık çalışanların yönelik olarak ek ödemelerin tavandan ödeneceği açıklanmıştı. Peki, sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar.
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün seyrine yönelik önemli bilgiler verdi. Koca, 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını son dakika duyurdu. Pandemi döneminde aile hekimlerinin yoğun çalıştıklarını vurgulayan Sağlık Bakanı, aile hekimlerine aynı tarihlerde ek ödeme yapılacağını söyledi. İşte, Koca'nın açıklamaları
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi;
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Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum.
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Bugün şunu söyleyebilirim. Özellikli Kovid'li hastalarla ilgili yoğun ilgilenen branş yada branş dışı sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile hekimlerimizde bu dönemde fedakar ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle bu anlamda bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum.