Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak, aile hekimleri ek ödeme alacak mı? Bakan Koca tarih verdi

Bugün şunu söyleyebilirim. Özellikli Kovid'li hastalarla ilgili yoğun ilgilenen branş yada branş dışı sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile hekimlerimizde bu dönemde fedakar ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle bu anlamda bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum.