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Televizyon
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 12:45 | 

Rumeli Orhan ve Kemal kimdir, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konukları Rumeli Orhan ve Kemal hakkında bilgiler...

Rumeli Orhan ve Kemal'in Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel bölümü konukları arasında yer aldığı öğrenildi. Eğlenceli şarkılarıyla ekran karşısındakileri eğlendirecek olan Rumeli Orhan ve Kemal'in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Rumeli Orhan ve Kemal kimdir?

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Aslen Makedonyalı olan Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan' dır. İkili, 2007 yılında profesyonel olarak müzik kariyerine adım atmıştır. Birçok albüm çıkaran Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, ilk albümlerini 2008 yılında çıkarmıştır. İkili, birçok ulusal kanalda televizyon programları yapmıştır.
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Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, “Babuba” şarkısıyla popülerliğe kavuşmuştur. Sevilen ikili ardından “Hap Koydum”, “Kaynanamın Altın Dişleri”, “Kestanem”, “Osman Aga”, “Pembe Şalvar”, “Teller Koptu”, “Yama Yama” şarkılarını piyasaya sürmüştür.
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Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşler, Rumeli kültürünü dünyaya duyurmaya devam ediyorlar.
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