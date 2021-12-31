Rumeli Orhan ve Kemal kimdir, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konukları Rumeli Orhan ve Kemal hakkında bilgiler...

Aslen Makedonyalı olan Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan' dır. İkili, 2007 yılında profesyonel olarak müzik kariyerine adım atmıştır. Birçok albüm çıkaran Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, ilk albümlerini 2008 yılında çıkarmıştır. İkili, birçok ulusal kanalda televizyon programları yapmıştır.