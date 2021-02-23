Ripple (XRP) dava sonucu açıklandı mı? İşte kripto para piyasasından son haberler
Kripto para birimi Ripple’a ilişkin ABD’de görülecek karar davası öncesinde yükseliş devam ediyor. Ripple yaklaşık bir ayda yüzde 130 oranında yükseliş yaşadı. Kripto para birimi Ripple’a ilişkin dava açıldı. Bitcoin liderliğinde hareket eden kripto para birimleri sert düşüşlere sahne oluyor. Milyarlarca dolarlık kripto para piyasasında en çok işlem görenler yüzde 20’ye yakın değer kaybına uğradı.
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Kripto para birimi Ripple’a ilişkin ABD’de görülecek karar davası öncesinde yükseliş devam ediyor. Ripple yaklaşık bir ayda yüzde 130 oranında yükseliş yaşadı. Kripto para birimi Ripple’a ilişkin dava açıldı. Bitcoin liderliğinde hareket eden kripto para birimleri sert düşüşlere sahne oluyor. Milyarlarca dolarlık kripto para piyasasında en çok işlem görenler yüzde 20’ye yakın değer kaybına uğradı.
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RİPPLE DAVA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD sermaye piyasalarına yönelik otorite olan SEC, Aralık ayında finansal teknoloji şirket Ripple Labs’a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile birlikte kripto para XRP’de sert satışlar meydana gelmişti.
Genel kanı olarak ise davanın sonuçsuz kalacağı beklentisi hakim oluyor. SEC ve Ripple arasında herhangi bir anlaşma beklenmiyor.
SEC davayı XRP satışı kapsamında "yatırımcılara kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı" gerekçesiyle başlatmıştı. Mahkeme nihai kararını 16 Ağustos'ta verecek.
YÜZDE 130 YÜKSELİŞ
Ripple 28 Ocak 2021 tarihinde 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugün ise Ripple 0,58 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece yaklaşık bir aylık sürede yüzde 130’un üzerinde primlenme yaşandı. Dava gelişmesiyle birlikte son bir günde kripto paradaki kayıp yüzde 7 oldu.
İŞLEMLERİ ASKIYA ALMIŞLARDI
SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda.
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Bitcoin liderliğinde hareket eden kripto para birimleri sert düşüşlere sahne oluyor. Milyarlarca dolarlık kripto para piyasasında en çok işlem görenler yüzde 20’ye yakın değer kaybına uğradı.
Kripto para piyasasında düşüşler hız kazandı. Bitcoin’deki geri çekilmeyle birlikte diğer kripto para birimleri yüzde 20 civarında kayba yöneldi.
Saat 11:36 itibarıyla Bitcoin yüzde 12.6 düşüşle 352 bin lira, Ethereum yüzde 17.6 düşüşle 11 bin 80 lira, Litecoin yüzde 18.3 düşüşle 1295 lira, Ripple yüzde 20.4 düşüşle 3.3 lira, Bittorrent yüzde 21.2 düşüşle 0.010 lira, DogeCoin yüzde 16.4 düşüşle 0.35 lira, Holo seviyesinde işlem görüyor.