Rekor kırıldı! Yabancılar Türkiye'den vazgeçmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarında rekoru açıkladı. Aynı dönemde dünyadaki pandemi salgınına rağmen güvenli liman tercih edilen Türkiye'den de yabancılar konut alımına devam etti. İşte konut satış rakamları...
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.
Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.
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Aynı zamanda pandemi sürecinde Türkiye'den de yabancılar konut alımına devam etti. (Temmuz ayı rakamları) İşte Türkiye'den en çok konut alan ülkeler...