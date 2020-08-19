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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 07:14,

Rekor kırıldı! Yabancılar Türkiye'den vazgeçmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satışlarında rekoru açıkladı. Aynı dönemde dünyadaki pandemi salgınına rağmen güvenli liman tercih edilen Türkiye'den de yabancılar konut alımına devam etti. İşte konut satış rakamları...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
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Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

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Aynı zamanda pandemi sürecinde Türkiye'den de yabancılar konut alımına devam etti. (Temmuz ayı rakamları) İşte Türkiye'den en çok konut alan ülkeler...

3
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Ülke: Suudi Arabistan

Satılan Konut Sayısı: 32

4
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Ülke: İsveç

Satılan Konut Sayısı: 34

5
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Ülke: Kuveyt

Satılan Konut Sayısı: 36

6
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Ülke: Mısır

Satılan Konut Sayısı: 40

7
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Ülke: Özbekistan

Satılan Konut Sayısı: 42

8
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Ülke: Lübnan

Satılan Konut Sayısı: 55

9
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Ülke: Çin

Satılan Konut Sayısı: 57

10
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Ülke: Filistin

Satılan Konut Sayısı: 60

11
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Ülke: Ürdün

Satılan Konut Sayısı: 63

12
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Ülke: Türkmenistan

Satılan Konut Sayısı: 63

13
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Ülke: Kazakistan

Satılan Konut Sayısı: 64

14
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Ülke: İngiltere

Satılan Konut Sayısı: 69

15
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Ülke: Yemen

Satılan Konut Sayısı: 70

16
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Ülke: Ukrayna

Satılan Konut Sayısı: 93

17
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Ülke: Azerbaycan

Satılan Konut Sayısı: 115

18
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Ülke: Almanya

Satılan Konut Sayısı: 143

19
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Ülke: Afganistan

Satılan Konut Sayısı: 149

20
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Ülke: Rusya

Satılan Konut Sayısı: 154

21
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Ülke: Irak

Satılan Konut Sayısı: 388

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Ülke: İran

Satılan Konut Sayısı: 540

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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