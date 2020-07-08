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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 15:17,

PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? PTT bireysel emekli kredisi ile ilgili bilgiler

PTT emekli kredisi araştırılan konular arasında yerini aldı. PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti sunacak. Peki emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili bilgiler…

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Bireysel emekli kredisi ile ilgili PTT tarafından açıklama yapıldı. Bu açıklamanın ardından PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti verecek. Krediden faydalanmak isteyenlerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması gerekiyor.

2PTT EMEKLİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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PTT EMEKLİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.
Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.
Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.
Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

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Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.
"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

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