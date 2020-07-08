PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır? PTT bireysel emekli kredisi ile ilgili bilgiler

Bireysel emekli kredisi ile ilgili PTT tarafından açıklama yapıldı. Bu açıklamanın ardından PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti verecek. Krediden faydalanmak isteyenlerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması gerekiyor.