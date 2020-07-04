PTT cumartesi günü açık mı? PTT çalışma saatleri 2020

Acentelik görevini yürütecek kişilerde;



a) T.C vatandaşı olmak,



b) Reşit ve mümeyyiz olmak,



c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,



ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,



d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,



e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11'inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak şartları aranmakta olup,



Acenteliğe istekli olan gerçek veya tüzel kişiler, bağlı olduğu PTT Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar ve bu dilekçeye;



a) Gerçek Kişiler için:



1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,



2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,



3) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,



4) Adlı Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan



5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.



b)Tüzel Kişiler için:



1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,



2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri asli veya PTT tarafından onaylı sureti,



3) Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenir.



Acentelikler için en az 5.000 TL en fazla 75.000 TL teminat olmak üzere, acentelik açılacak yerin durumuna göre Başmüdürlüklerce belirlenecek miktarda teminat alınmaktadır. Bununla birlikte acenteye, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; Kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde elli oranında, Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında idarenin aldığı komisyonun yüzde kırkı oranında, bey'iye verilecektir.



Acenteye, bir ayda posta ve telgraf hizmetleri karşılığında verilecek bey'iye miktarı, ikibin adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez. Geçen miktar için bey'iye verilmez.



Acenteye merkeziyle yaptığı temas adedine ve belediyece belirlenen toplu taşıt ücretlerine göre, geliş ve gidiş masrafları ödenir. Toplu taşıt olmaması halinde emsal toplu taşıt ücreti ödenir.



www.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliği'nde detaylı bilgi öğrenmeniz mümkündür.