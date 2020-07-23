Prim desteÄŸi geliyor! Kimler, nasÄ±l faydalanacak?

2021 Haziranâ€™a kadar iÅŸten Ã§Ä±karmak yasak YASA tasarÄ±sÄ± ile iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± da deÄŸiÅŸiyor. Hem sÃ¼re uzuyor hem de esneklik getiriliyor. Nisan ayÄ±ndan bu yana iÅŸverene, Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± uygulanÄ±yor ve bu yasak 17 AÄŸustos tarihine kadar da uygulanacak.