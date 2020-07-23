Prim desteÄŸi geliyor! Kimler, nasÄ±l faydalanacak?
Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yasalaÅŸmasÄ± beklenen kanun tasarÄ±sÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler olacak. SalgÄ±ndan normalleÅŸme sÃ¼recine geÃ§en iÅŸverenin sigorta primlerinin tamamÄ±nÄ± devlet karÅŸÄ±layacak. KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi sene sonuna kadar uzayacak. Peki, bu desteklerden kimler, nasÄ±l yararlanacak?Â Â
MECLÄ°Sâ€™TE gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanan ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde yasalaÅŸmasÄ± beklenen kanun tasarÄ±sÄ±, koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eriyor. Ã–zetleyecek olursam, tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde, iÅŸverene sigorta prim desteÄŸi verilecek, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi devam edecek, halen uygulanmakta olan Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resi uzayacak.
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Detaya geÃ§meden Ã¶nce bugÃ¼nkÃ¼ uygulamalar hakkÄ±nda kÄ±sa bir hatÄ±rlatma yapayÄ±m. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda uygulanan kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi, Ã¼cretsiz izne Ã§Ä±kartÄ±lanlara Ã¶denen nakdi Ã¼cret desteÄŸi ve Ã§alÄ±ÅŸanÄ± salgÄ±n dÃ¶neminde iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± 30 Haziranâ€™da yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile bir ay sÃ¼reyle uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Buna gÃ¶re, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi alan iÅŸyerleri ile 30 Haziran tarihinden Ã¶nce kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma uygulamasÄ± biten iÅŸyerleri, 1 Temmuzâ€™dan itibaren bir ay daha kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanabilecek.
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AynÄ± ÅŸekilde nakdi Ã¼cret desteÄŸi ile salgÄ±n dÃ¶neminde getirilen iÅŸverene Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± 17 Temmuz tarihinde dolacaktÄ±; 30 Haziranâ€™daki kararname ile bu sÃ¼re de bir ay uzatÄ±ldÄ±. Ã–zetleyecek olursak, iÅŸverene ve Ã§alÄ±ÅŸana getirilen bu destekler aÄŸustos ayÄ±nda son bulacak.
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DESTEK MÄ°KTARI NE KADAR?
Ä°ÅŸte, Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len yasa tasarÄ±sÄ± ile destekler farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak devam edecek. TasarÄ±daki en Ã¶nemli maddelerden biri, iÅŸverene prim desteÄŸi getirilecek olmasÄ±.
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Buna gÃ¶re, iÅŸyerinde haftalÄ±k normal Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼relerine dÃ¶nÃ¼lmesini teÅŸvik etmek amacÄ±yla sigortalÄ± ve iÅŸveren paylarÄ±nÄ±n tamamÄ±, 3 ay boyunca devlet tarafÄ±ndan, yani Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonuâ€™ndan karÅŸÄ±lanacak.
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Prim desteÄŸi, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinden yararlanan iÅŸyerleri ile nakdi Ã¼cret desteÄŸi alanlara verilecek. Destek sÃ¼resi ise, 3 ay sÃ¼recek ve 31 AralÄ±k tarihini geÃ§meyecek.
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Destek miktarÄ± ise Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n bir ay iÃ§inde aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi gÃ¼n sayÄ±sÄ± kadar olacak. Nakdi Ã¼cret desteÄŸi alanlar iÃ§in de aylÄ±k ortalama aldÄ±klarÄ± gÃ¼n sayÄ±sÄ± kadar olacak.
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Ã–rneÄŸin, iÅŸyeri, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸinde bir ay iÃ§inde 15 gÃ¼n yararlanmÄ±ÅŸsa, normal Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resine dÃ¶nÃ¼lmesi halinde, 15 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸveren ve iÅŸÃ§i primleri devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.
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EÄŸer iÅŸyeri salgÄ±n dÃ¶neminde faaliyetini tamamen durdurmuÅŸsa, prim desteÄŸi bir aylÄ±k olacak. Ancak bu destekten sosyal gÃ¼venlik destek primine tabi Ã§alÄ±ÅŸanlar ile ev hizmetlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar yararlanmayacak.
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2020 SONUNA KADAR UZAYACAK
TasarÄ±da yer alan bir diÄŸer madde ise iÅŸverenlerin devam edip etmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde merak ettiÄŸi, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi ile ilgili. TasarÄ±ya gÃ¶re, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi devam edecek ancak iÃ§eriÄŸi farklÄ± olacak.
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AslÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸini bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Meclisâ€™te gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len kanun tasarÄ±sÄ± yasalaÅŸÄ±rsa CumhurbaÅŸkanÄ±, yÄ±lsonuna kadar isterse kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸini sektÃ¶rel olarak ayrÄ± ayrÄ± uygulattÄ±rabilecek, isterse de bugÃ¼n olduÄŸu gibi tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in uzatabilecek. Buradan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi, 2020 sonuna kadar devam edecek.Â
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2021 Haziranâ€™a kadar iÅŸten Ã§Ä±karmak yasak
YASA tasarÄ±sÄ± ile iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± da deÄŸiÅŸiyor. Hem sÃ¼re uzuyor hem de esneklik getiriliyor. Nisan ayÄ±ndan bu yana iÅŸverene, Ã§alÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten Ã§Ä±karma yasaÄŸÄ± uygulanÄ±yor ve bu yasak 17 AÄŸustos tarihine kadar da uygulanacak.
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TasarÄ± yasalaÅŸÄ±rsa, Ã¼Ã§er aylÄ±k sÃ¼reler ile bu yasak, 30 Haziran 2021â€™e kadar devam edecek. BugÃ¼nkÃ¼ fesih yasaÄŸÄ± uygulamasÄ±nda ise bazÄ± aksaklÄ±klar bulunuyor.
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Ä°ÅŸyeri faaliyetini durdursa bile iÅŸveren, Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±kartamÄ±yordu ya da Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi bitse de iÅŸverenin eli kolu baÄŸlÄ±ydÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸanlar da bu nedenle iÅŸsizlik maaÅŸÄ±ndan da yararlanamÄ±yordu.
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TasarÄ±da bu durumlara da aÃ§Ä±klÄ±k getiriliyor. Buna gÃ¶re; belirli iÅŸ veya hizmet sÃ¶zleÅŸmelerinde sÃ¼renin sona ermesi, iÅŸyerinin herhangi bir sebeple kapanmasÄ± ve faaliyetinin sona ermesi, her tÃ¼rlÃ¼ hizmet alÄ±mlarÄ± ile yapÄ±m iÅŸlerinde iÅŸin sona ermesi halleri fesih engelinin istisnalarÄ± arasÄ±na eklenecek.
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Bu hallerden biri gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde iÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini fesh edebilecek. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki hallerde ise iÅŸveren, 2021â€™in Haziran ayÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±kartamayacak.