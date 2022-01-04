2022 polis maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı zammı belli oldu! İşte yeni polis maaşları

2022 Polis maaşları merak konusuydu. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. Peki, bu zam polis maaşlarına nasıl yansıdı?