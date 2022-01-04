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GeriEkonomi 2022 polis maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı zammı belli oldu! İşte yeni polis maaşları
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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 09:04 | 

2022 polis maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı zammı belli oldu! İşte yeni polis maaşları

Polis maaşı, memur maaş zammı ardından gündeme gelen konulardan biri oldu. Yeni polis maaşları 3 Ocak tarihinde aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ortaya çıktı. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, emşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak. Peki, 2022 polis maaşı ne kadar oldu?

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1
2022 Polis maaşları merak konusuydu. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 ile yüzde 27 arasındaki oranlarda zammı hak etmiş oldu. Peki, bu zam polis maaşlarına nasıl yansıdı?
2
Her yıl TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte polis maaşları belli oluyor. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.
3
Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak.
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