PMYO başvurusu ne zaman yapılacak? PMYO 2020 polis alımları için heyecanlı bekleyiş
PMYO başvuruları yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokullarında öğrenim görmek isteyen adaylar belirli tarihlerde işlemlerini tamamlıyorlar. PMYO alımı başvuruları geçtiğimiz yıl 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi gözler 2020 PMYO başvuru tarihlerinde. İşte detaylar…
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PMYO başvuru tarihinin ne zaman olduğu yoğun ilgi görüyor. Polis olmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini yakından takip ediyor ve bu tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Son alımlarda başvurular http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirildi. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
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PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Son alımlarda 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurular yapılmıştı. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.
PMYO TABAN PUANLARI 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015: 270 2016: 270 2017: 260 2018: 260 2019: 250. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Lise ve dengi okul mezunu olmak. c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.) ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.) d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak) e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)