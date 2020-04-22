Pide fiyatları ne kadar oldu? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyat listesi
2020 Ramazan ayı pide fiyatları Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan gelen açıklama ile belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Kocaeli gibi illerin pide fiyatlarını duyurdu. Açıklamada, Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınlandığı belirtildi. 2020 Ramazan pidesi fiyatlarının belli olmasıyla beraber, vatandaşlar pide fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bu yılki pide fiyatları ne kadar oldu? İşte, 2020 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyatları...
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Ramazan ayını vazgeçilmezi olan pide bu yıl da sahur ve iftar sofralarımızda yer alacak. Her yıl Ramazan ayından önce açıklanan pide fiyatları bu yıl da Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ının yaptığı açıklama ile belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı. Peki bu yılki pide fiyatları ne kadara satılıyor? İşte, 2020 yılında uygulanacak olan Ramazan pidesi fiyat listesi...
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi. Balcı, şunları kaydetti:
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PİDE FİYATLARI NE KADAR?
Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, “Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını ifade etti.
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Öte yandan Yerlikaya’nın açıklama sırasında koronavirüse karşı maske taktığı ve yanındakilere karşı sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü. Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İTO, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız birlik başkanımız, fırıncılar odamız, il ticaret ve il tarım müdürümüzle toplantı yaptık. Toplantımızın konusu; geçen yıl Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza, Ramazan pidesiyle ilgi almış oldukları bu kararla ilgili tekrar teşekkür ediyorum” dedi.