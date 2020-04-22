Pide fiyatları ne kadar oldu? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan pidesi fiyat listesi

Ramazan ayını vazgeçilmezi olan pide bu yıl da sahur ve iftar sofralarımızda yer alacak. Her yıl Ramazan ayından önce açıklanan pide fiyatları bu yıl da Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ının yaptığı açıklama ile belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı. Peki bu yılki pide fiyatları ne kadara satılıyor? İşte, 2020 yılında uygulanacak olan Ramazan pidesi fiyat listesi...