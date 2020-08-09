Pandemiden kurtuluşu böyle buldular! 100 bin dolardan başlıyor
Çoğu insan için koronavirüs pandemisi daha az seyahat seçeneği anlamına geliyor. Paralarını gitgide daha fazla kullanan ve aksi takdirde kendilerine kapalı olacak sınırları aşmak için kullanan süper zengin aileler için durum böyle değil.
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Bu, pasaport başvurularının milliyet veya vatandaşlığa değil daha çok zenginliğe bakan seçkin yatırım göçü olarak adlandırılıyor. CNN International'ın haberine göre bu yatırım yoluyla vatandaş programları, "altın vizeler" olarak da bilinen yatırım bazında ikamet düzenlemeleri gibi büyüme endüstrisi olarak geçiyor.
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Ultra zengin bireylerin, portföylerini yalnızca paralarını bir ülkeye taşıyarak çeşitlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni bir pasaport da dahil olmak üzere vatandaşlık avantajlarından yararlanmaları için bir yol olarak görüyor. Son beş ila 10 yıl içinde, net değeri 2 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları arasında değişme eğiliminde olan katılımcılar arasındaki temel motivasyonlar, hareket özgürlüğü, vergi avantajları ve daha iyi eğitim gibi yaşam tarzı faktörleri olmuş durum.
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Ancak Covid-19, 2020'imizi önemli ölçüde değiştirirken, bazı seçkin aileler gelecek için yedek bir plana sahip olmalarını sağlamak için sağlık hizmetlerini, salgın tepkileri ve potansiyel güvenli sığınakları da düşünüyor. Küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners Asya Başkanı Dominic Volek, CNN Travel'a "İnsanlar, onlara bir B Planı veren alternatif bir vatandaşlığın sigorta poliçesini gerçekten istiyorlar. Aynı zamanda sağlık hizmetleri ve pandemiye hazırlıklı olma konusunda da endişeliler çünkü elbette, bu hayatımızdaki tek pandemi olmayabilir." açıklamasında bulundu.
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Bazı ultra zengin gezginler, başka bir salgın meydana gelirse aileleriyle birlikte kalabilecekleri güvenli ve uzak bir yer arıyorlar. 2020 yılının Ocak ve Haziran ayları arasındaki taleplerde yıllık bazda yüzde 49 artış kaydedildi. Hemen erişim olmasa da zenginler bir sonraki salgına hazırlıklı olmak istiyor. Uluslararası finans danışmanlığı firması Apex Capital Partners'ın kurucusu Nuri Katz, CNN Travel'a verdiği demeçte, "Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi, tamamen kontrolden çıktı. Ancak daha küçük ülkeler o kadar sert vurulmadı. Örneğin, Dominika, Antigua ve Barbuda veya St Kitts gibi Karayip ülkelerinde çok az Covid vakası var."
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Gelecekte seyahat yasağını aşma şansınızı artırmak için pasaportlara yatırım yapmak talebe göre tercih edilecek. Yatırım göç programları, bir ülke ekonomisine genellikle emlak, iş yaratma, altyapı geliştirme veya devlet tahvilleri şeklinde önemli yatırımlar karşılığında ikamet veya vatandaşlık sunuyor.
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İŞTE ZENGİNLERİN GÜVEN İÇİN TERCİH ETTİKLERİ ÜLKELER