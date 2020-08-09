Pandemiden kurtuluşu böyle buldular! 100 bin dolardan başlıyor

Bazı ultra zengin gezginler, başka bir salgın meydana gelirse aileleriyle birlikte kalabilecekleri güvenli ve uzak bir yer arıyorlar. 2020 yılının Ocak ve Haziran ayları arasındaki taleplerde yıllık bazda yüzde 49 artış kaydedildi. Hemen erişim olmasa da zenginler bir sonraki salgına hazırlıklı olmak istiyor. Uluslararası finans danışmanlığı firması Apex Capital Partners'ın kurucusu Nuri Katz, CNN Travel'a verdiği demeçte, "Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi, tamamen kontrolden çıktı. Ancak daha küçük ülkeler o kadar sert vurulmadı. Örneğin, Dominika, Antigua ve Barbuda veya St Kitts gibi Karayip ülkelerinde çok az Covid vakası var."