Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru ekranı

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR? Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

