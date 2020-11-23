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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 15:49 | 

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru ekranı

Pandemi sosyal destek başvuru ekranı ve sorgulama işlemi yoğun ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar verilen ekonomik destekler arasında pandemi sosyal yardım da bulunuyor. 1000 TL sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

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1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Birinci faz ve ikinci fazdan faydalanmayan vatandaşlar üçüncü faz başvurularını yapabiliyorlar. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabiliyor. İşte pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı…

2PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
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PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

3PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

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