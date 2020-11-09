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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 14:39 | 

Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı

1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler veriliyor. Bu destekler arasında yer alan pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. 3. faz yardımları, Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabiliyor. İşte pandemi sosyal destek sorgulama işlemi ile ilgili bilgiler

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Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sosyal yardım almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabiliyor. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. İşte e-Devlet pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı

2PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
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PANDEMİ SOSYAL BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

3PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

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