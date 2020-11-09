Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı
1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik destekler veriliyor. Bu destekler arasında yer alan pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. 3. faz yardımları, Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabiliyor. İşte pandemi sosyal destek sorgulama işlemi ile ilgili bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pandemi sosyal destek başvuru sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sosyal yardım almak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabiliyor. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. İşte e-Devlet pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.