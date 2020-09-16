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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 11:00 | 

Otomobil tamircilerine dikkat! Bunları söylerse iki defa düşünün

Yetkili servis yerine sanayi sitesine otomobilini tamir ve bakım için bırakanlar bazı fırsatçı ustaların ellerine düşüyor. Ustalar klişe sözlerle müşterileri aldatmaya çalışabiliyor.

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Otomobilini yetkili servis yerine sanayideki tamirhanelere bırakan araç sahiplerinin bazıları olumsuzluk yaşamıştır. Ustaların işi tam bilmemeleri, yapılacak işe fazla fiyat istemeleri, zamanında teslim etmemeleri, orijinal parça yerine çıkma ya da yan sanayi parça kullanmaları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

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Bu durumdan bıkanlar çareyi sorunsuz olan yetkili servislere gitmekte buluyorlar. Yetkili servislerde muhatabınız müşteri temsilcisi olacaktır ve daha kaliteli hizmet alabilirsiniz.

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İşte sanayi ortamında bulunan bazı ustaların klişeleri:

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BU ARABA ÇOK GÜZEL

“Her güzel şeye sahip olmanın bedeli ağır, sen de bu bedeli ödeyeceksin” anlamına gelir.

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NEYSE, O

Bu sözü eden ustadan uzaklaşmak gerekir. Hiçbir şeye müdahale ettirmez ve sizi uğraştırır.

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BİZİM FİYATIMIZ BELLİDİR

Normal fiyatın 5 katını isterler. Kesinlikle pazarlık edin.

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ARABA ÇOK GÜZEL OLDU

Tamir ve bakım bittikten sonra ustaların hemen hepsinin söylediği klişedir. Otomobili kontrol etmeden teslim almayın.

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BU ARABALARDA BÖYLE OLUYOR

Yapılan onarıma rağmen düzelmeyen sorunlardan sonra ustaların söylediği sözdür.

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SEN BU ARABAYI SATMA, ÇOK GÜZEL ARABA

Araba daha fazla arıza verecek demektir. Usta yolunuzu bir defa gözlemektedir.

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ÇOK UĞRAŞTIM SENİN ARABAYLA

Anlaşılan fiyatın üzerinde fiyat isteyecektir.

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ORJİNAL PARÇADAN ŞAŞMA

Orijinal parça kullanmadan tamir yapan ustadır. Söküp bakma ihtimaliniz olmadığı için böyle konuşur.

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MERAK ETME SEN. BİZ ÇOK YAPTIK BU ARABALARDAN

Bıraktığınız arabadan daha önce tamirhaneye hiç gelmemiş demektir. Dikkat etmeniz gerekiyor.

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SEN BEKLEME, BİTİNCE ARARIZ, GELİR ALIRSIN

Tamir yapılırken başında durulmasından hoşlanmayan ustadır. Kesinlikle uzaklaşmayın, arabanıza çıkma parça takabilirler.

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BİRAZ KULLAN BAKALIM, BİR SORUN OLURSA GETİR, BAKARIZ

Aslında işi tam yapamadıklarını ve deneme yanılma yöntemiyle sorunu çözecekleri anlamına gelir.

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