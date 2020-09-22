Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları…

Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.