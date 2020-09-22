Otomobil almak isteyenler dikkat! İşte taşıt kredisi faiz oranları…
Sıfır otomobil üretimlerinin koronavirüs nedeniyle sekteye uğramış olmasından dolayı ikinci el otomobillere hem ilgi artıyor hem de fiyatları yükseliyor. Fiyat yükselişinden etkilenmek istemeyenler ise çareyi kredi çekmekte buluyor.
Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.
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Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı.