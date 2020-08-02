Otel, pansiyon, etkinliklerde yer yok! Resmen akın ettiler

Çünkü Akyaka yönüne doğru çok yoğun bir trafik vardı. Gece Akyaka’da konaklama yapacak yer bulmakta bir hayli zorlandık. Ne pansiyonlarda ne de otellerde boş yer vardı. Daha önceden kiralanan ve son anda iptal edilen bir ev olduğunu öğrenince hemen kiraladık. Bölgede 1 gece için konaklama ücreti ise ortalama 500 TL. Pansiyon ve otellerde de fiyatlar farklı değildi.