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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Ocak 2022 - 17:31 | 

2022 zamlı öğretmen maaşı zammında son durum: Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Öğretmen maaşları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Öğretmen maaşları 3 Ocak tarihinde aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Enflasyon oranı ve farkına göre memur zam oranı 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 olarak açıklandı. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu?

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Öğretmen maaşları, memur zammı ile ilgili açıklama yapılmasının ardından merak ediliyor. Öğretmen maaşlarına yılda iki defa enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.
2ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Aşağıda hazırlanan tablo ile memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını görebilirsiniz.
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Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir.
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