Öğretmen maaşları 2022 yılında ne kadar oldu? İşte zam oranları ve merak edilen tablo

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira Maaş alacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Aşağıda hazırlanan tablo ile memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını görebilirsiniz.