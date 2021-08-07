O gün de atla gezdi

DEFİLE İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ 2010 yılında bir defile için Türkiye'ye gelen, o dönemde Acun Ilıcalı'nın Var mısın Yok musun? adlı yarışma programına da konuk olan Ambrosio, uzun süre Jamie Mazur ile birlikte oldu. Nişanlanan çiftin Anja adında bir kızı ve Noah adında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat çift, evlenmeden yollarını ayırdı.