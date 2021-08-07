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Magazin
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
Haber Giriş: 07 Ağustos 2021 - 12:05 | 

O gün de atla gezdi

Ünlü model geleneğini bozmadı ve yaz ayları için memleketine gitti.

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1KUMSALDA GEZİNTİ

KUMSALDA GEZİNTİ

Ünlü model Alessandra Ambrosio, bir süredir devam ettirdiği geleneğini yine bozmadı. Ana vatanı olan Brezilya'ya gitti ve yine her zamanki gibi hem tatil hem iş programını birlikte yürütmeye başladı.

2ARTIK KENDİ YOLUNDA İLERLİYOR

ARTIK KENDİ YOLUNDA İLERLİYOR

40 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, kendisine ün kazandarın Victoria's Secret'tan emekli olduktan sonra kendi yolunu çizmişti.

3YİNE MEMLEKETİNE GİTTİ

YİNE MEMLEKETİNE GİTTİ

Plaj giyimi markası kuran ve kendi koleksiyonunu tasarlayan Ambrosio, katalog çekimleri için de ülkesi Brezilya'yı tercih ediyor.

4YENİ SEVGİLİSİ DE EŞLİK ETTİ

YENİ SEVGİLİSİ DE EŞLİK ETTİ

Ambrosio, bir yandan ürünlerinin yeni sezonu için katalog çekimi yaparken bir yandan da boş kalan zamanlarında plajın keyfini çıkarıyor. Top model, önceki gün de Trancoso'daki plajda yeni sevgilisi Richard Lee ile ata binerken görüntülendi.

5GÜLÜMSEMESİNİ EKSİK ETMEDİ

GÜLÜMSEMESİNİ EKSİK ETMEDİ

Kırmızı bir bikini giyen, üzerine de uygun renkte bir tunik geçiren Ambrosio ve Lee, görevlilerin idare ettiği atların üzerinde kumsalda gezinti yaptı. Görüntülendiğini fark eden Ambrosio, objektiflere gülümsemeyi de ihmal etmedi.

6ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Ambrosio, geçen yıl da hem markasının katalog çekimleri için hem de tatil için yine Brezilya'yı seçmişti. Dünyanın koronavirüs nedeniyle evlerine kapandığı dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler de eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ambrosio'nun model arkadaşlarıyla denize girerken göründüğü videolar nedeniyle paylaşımlarına "Orada korona yok mu?" yorumları yazılmıştı. 

7DEFİLE İÇİN TÜRKİYEYE GELDİ

DEFİLE İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

2010 yılında bir defile için Türkiye'ye gelen, o dönemde Acun Ilıcalı'nın Var mısın Yok musun? adlı yarışma programına da konuk olan Ambrosio, uzun süre Jamie Mazur ile birlikte oldu. Nişanlanan çiftin Anja adında bir kızı ve Noah adında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat çift, evlenmeden yollarını ayırdı. 

8YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Alessandra Ambrosio bir süre de Niccolo Oddi ile aşk yaşadı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çift, herkesi şaşırtarak ayrılık kararı aldı. Ambrosio bir süredir iş insanı Richard Lee ile birlikte. Çiçeği burnunda çift, neredeyse hiç ayrılmadan her yere birlikte gidiyor.

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