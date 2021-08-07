O gün de atla gezdi

Ünlü model geleneğini bozmadı ve yaz ayları için memleketine gitti.
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KUMSALDA GEZİNTİ
Ünlü model Alessandra Ambrosio, bir süredir devam ettirdiği geleneğini yine bozmadı. Ana vatanı olan Brezilya'ya gitti ve yine her zamanki gibi hem tatil hem iş programını birlikte yürütmeye başladı.
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ARTIK KENDİ YOLUNDA İLERLİYOR
40 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, kendisine ün kazandarın Victoria's Secret'tan emekli olduktan sonra kendi yolunu çizmişti.
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YİNE MEMLEKETİNE GİTTİ
Plaj giyimi markası kuran ve kendi koleksiyonunu tasarlayan Ambrosio, katalog çekimleri için de ülkesi Brezilya'yı tercih ediyor.
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YENİ SEVGİLİSİ DE EŞLİK ETTİ
Ambrosio, bir yandan ürünlerinin yeni sezonu için katalog çekimi yaparken bir yandan da boş kalan zamanlarında plajın keyfini çıkarıyor. Top model, önceki gün de Trancoso'daki plajda yeni sevgilisi Richard Lee ile ata binerken görüntülendi.
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GÜLÜMSEMESİNİ EKSİK ETMEDİ
Kırmızı bir bikini giyen, üzerine de uygun renkte bir tunik geçiren Ambrosio ve Lee, görevlilerin idare ettiği atların üzerinde kumsalda gezinti yaptı. Görüntülendiğini fark eden Ambrosio, objektiflere gülümsemeyi de ihmal etmedi.
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ELEŞTİRİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Ambrosio, geçen yıl da hem markasının katalog çekimleri için hem de tatil için yine Brezilya'yı seçmişti. Dünyanın koronavirüs nedeniyle evlerine kapandığı dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler de eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ambrosio'nun model arkadaşlarıyla denize girerken göründüğü videolar nedeniyle paylaşımlarına "Orada korona yok mu?" yorumları yazılmıştı.
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DEFİLE İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
2010 yılında bir defile için Türkiye'ye gelen, o dönemde Acun Ilıcalı'nın Var mısın Yok musun? adlı yarışma programına da konuk olan Ambrosio, uzun süre Jamie Mazur ile birlikte oldu. Nişanlanan çiftin Anja adında bir kızı ve Noah adında bir oğlu dünyaya geldi. Fakat çift, evlenmeden yollarını ayırdı.
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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Alessandra Ambrosio bir süre de Niccolo Oddi ile aşk yaşadı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çift, herkesi şaşırtarak ayrılık kararı aldı. Ambrosio bir süredir iş insanı Richard Lee ile birlikte. Çiçeği burnunda çift, neredeyse hiç ayrılmadan her yere birlikte gidiyor.