Normalleşme desteği nedir, kimlere verilecek? Normalleşme desteği Resmi Gazete'de yayınlandı
Normalleşme desteği başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. İŞKUR’dan normal çalışma düzenine dönen işverenlere sağlanacak olan normalleşme desteği Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeye göre, Kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacak. Peki, normalleşme desteği kimlere verilir? İşte, normalleşme desteği başvuru şartları ve ayrıntılar.
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Normalleşme desteği ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, "Kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.” demişti. Normalleşme desteği başvuru şartları yapabilecekleri Resmi Gazete'de açıklandı.
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NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?
Resmi Gazete'de yayınlanan normalleşme desteği düzenlemesine göre 4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumlarında' özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.
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KİMLER NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLİR?
Destekten yararlanmak isteyen işletmelerde aranacak şartlar ise şu şekilde belirtildi:
"Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi, işyerinin özel sektör işverenine ait olması, 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya verilmiş olması, gerekmektedir. İşverenler, tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten yararlanılabilecektir."
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Normalleşme desteği ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanacak olan işyerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydederek, işverenlerin izleyeceği adımları şu şekilde anlatmıştı:
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“Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.”