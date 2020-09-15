Normalleşme desteği nedir, kimlere verilecek? Normalleşme desteği Resmi Gazete'de yayınlandı

Normalleşme desteği ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, "Kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.” demişti. Normalleşme desteği başvuru şartları yapabilecekleri Resmi Gazete'de açıklandı.