Normalleşme desteği başvurusu nasıl yapılır? Normalleşme desteği başvuru şartları ve başvuru işlemi
Normalleşme desteği başvuru şartları gündemde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş yerlerine ve çalışanlara ödenecek olan normalleşme desteği başvuru şartlarını açıkladı. Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacak. Peki, normalleşme desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar. ..
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Koronavirüs pandemi süresince, çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, normalleşme Desteğinden, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini ifade etti.
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NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Bakan Selçuk normalleşme desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk," Kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.” dedi.
Bakan Selçuk Normalleşme Desteğinden, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini ifade etti.
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Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos’ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır.”
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanacak olan işyerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydederek, işverenlerin izleyeceği adımları şu şekilde anlattı:
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“Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.”