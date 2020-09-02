Neuralink projesinin ardındakiler... Şoke eden iddia: Elon Musk'ın yaptıkları gerçek değil mi?

Hatta öğretmenlerle ilgili bıkkınlık veren bir klişe bile piyasaya sürüldü:"İşte bu, akademisyenler ve bizzat işi yapan endüstriyel vizyonerler arasındaki fark. Yapabilen yapar, yapamayan öğretir."Bu sabah Prof. Jackson'a ulaştım ve bu durumu tetiklediğim için özür diledim.Güldü ve sosyal medyada pek aktif olmadığını söyledi. Musk'ın diğer insanlarla ilgili çok daha kötü sözleri olduğunu da ekledi.