Mustafa Kut cinayetinde platonik aşk şüphesi… Dürdane Kut canlı yayında yüzleşti

Şahin'in yazdığı mektuplarda, "Koca Dürdane'm, koca ineğim, canım, civelek Dürdane'm, sana çılgınlar gibi aşığım" gibi ifadeler olması dikkat çekti. Evli olduğu öğrenilen Ramazan Şahin ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir başka iddiayı ortaya attı. Şahin, "Dürdane'nin Ersin diye biriyle ilişkisi var. Ben gözlerimle gördüm yakaladım. Ersin'in karısı Vildan da bunları bastı" diye konuştu.



İddialar karşısında şoke olan Dürdane Kut ise söylenenleri asla kabul etmediğini ifade etti. Kut, "Kocam varken ya da yokken hiçbir erkeğe yüz vermedim" dedi. Pazarda ürün sattığını dile getiren Kut, Ramazan Şahin'in kendisiyle konuşmak için oraya geldiğini öne sürdü. Kut, Şahin'e yüz vermediği için bu iftirayla karşı karşıya geldiğini anlattı.