Mustafa Kut cinayetinde platonik aşk şüphesi… Dürdane Kut canlı yayında yüzleşti
3 yıl önce öldürülen Mustafa Kut cinayetiMüge Anlı ile Tatlı Sert programıyla bir kez daha gündeme geldi. Cinayete şüpheli gösterilen Ramazan Şahin’in Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a yazdığı aşk mektupları başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodakileri de şaşırttı. Dürdane Kut ve Ramazan Şahin'in yüzleşme anları sosyal medyaya da konu oldu.
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, 2018'de işlenen bir cinayetin ardından yaşananlar tüyler ürpertti. Balıkesir'de işlenen cinayetin üzerinden geçen 3 yıl ardından ortaya çıkan mektuplar ardından gözler aynı köyde yaşayan Ramazan Şahin'e çevrildi.
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50 yaşındaki Mustafa Kut'un sırtından vurularak öldürülmesine yönelik sır perdesi hala aralanamışken talihsiz adamın öldürülmesinin ardından ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin'in yazdığı mektuptaki ifadeler ise şaşkınlıkla karşılandı.
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Şahin'in yazdığı mektuplarda, "Koca Dürdane'm, koca ineğim, canım, civelek Dürdane'm, sana çılgınlar gibi aşığım" gibi ifadeler olması dikkat çekti. Evli olduğu öğrenilen Ramazan Şahin ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir başka iddiayı ortaya attı. Şahin, "Dürdane'nin Ersin diye biriyle ilişkisi var. Ben gözlerimle gördüm yakaladım. Ersin'in karısı Vildan da bunları bastı" diye konuştu.
İddialar karşısında şoke olan Dürdane Kut ise söylenenleri asla kabul etmediğini ifade etti. Kut, "Kocam varken ya da yokken hiçbir erkeğe yüz vermedim" dedi. Pazarda ürün sattığını dile getiren Kut, Ramazan Şahin'in kendisiyle konuşmak için oraya geldiğini öne sürdü. Kut, Şahin'e yüz vermediği için bu iftirayla karşı karşıya geldiğini anlattı.