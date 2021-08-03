Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Toplantı tarihi!
Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli olacak. Ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararı ile piyasalara yeni yön verecek. Başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında faiz artırımı ya da düşürümü kararı kamuoyuna duyurulacak. Para Politikası Kurulu geçtiğimiz ay yapılan toplantıda politika faizini yüzde 19 olarak sabit tutmuştu. Gözler şimdi ağustos ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, PPK Toplantısı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Merkez Bankası toplantısı ile açıklanacak olan faiz kararı gündemde yer almaya devam ediyor. Piyasaları yakından ilgilendiren Merkez Bankası toplantısı ile faizlerin düşüp düşmeyeceği, son gelişmeler ile takip ediliyor. 12 Ağustos Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz kararı netlik kazanacak. Temmuz ayında politika faizini yüzde 19 olarak sabit tutarak değiştirmeyen Merkez Bankası, ağustos ayında alınacak kararı yazılı olarak da açıklayacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
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TEMMUZ AYI PPK TOPLANTI ÖZETİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, enflasyonun kısa dönemde arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği aktarılarak, "Enflasyonda kısa vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime yansımaları para politikası duruşu açısından yakından izlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
PPK'nın 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan özette, haziranda tüketici fiyatlarının yüzde 1,94 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 17,53'e yükseldiği hatırlatıldı.
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Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji ve hizmet gruplarında gerilediği aktarılan özette, faaliyeti kesintiye uğramış olan bazı sektörlerde normalleşme adımlarıyla fiyat artışlarının gözlendiği vurgulandı.
Özette, bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinin yükseldiğine işaret edilerek, "Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edilen enflasyon beklentileri temmuz ayında yukarı yönlü güncellenmiştir. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,18 puan artışla yüzde 15,64'e, gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,50 puan artışla yüzde 12,62'ye, gelecek 24 ay beklentisi ise 0,27 puan artışla yüzde 10,43'e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtilen özette, şunlar kaydedildi:
"Normalleşme adımları ile hizmetler ve sanayi faaliyeti arasındaki ayrışma kapanmaya başlamıştır. Bununla birlikte aşılama programlarında ilerleme kaydeden ekonomiler kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilemektedir. Diğer taraftan son dönemde bazı virüs varyantlarının tekrar vaka artışlarına yol açması salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizlikleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Bir önceki PPK döneminden bugüne, bazı gelişmiş ülkelerde aylık ve yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde artmıştır."