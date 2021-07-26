Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu toplantı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ile faiz artırımı ya da düşürümü kararını vererek piyasaları doğrudan etkileyecek. Piyasaları yakından ilgilendiren Para Politikası Kurulu en son politika faizini yüzde 19 olarak sabit tutmuştu. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı. Peki, ağustos ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Para Politikası Kurulu toplantı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Merkez Bankası toplantısının tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuz ayında politika faizini yüzde 19 olarak sabit tutarak değiştirmeyen Merkez Bankası ağustos ayı toplantısında ise yeni bir karar açıklayacak. Para Politikası Kurulu Toplantı takvimine göre faiz kararı 12 Ağustos Perşembe günü yapılacak toplantıda belli olacak. Öte yandan, Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporunu perşembe günü Ankara'da açıklayacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının tarihi ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Faiz kararı toplantısı sonuçları kamuoyuna duyurulacak.
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Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
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YILIN 3. ENFLASYON RAPORU PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.
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Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.