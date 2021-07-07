Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte MB Para Politikası Kurulu toplantı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu toplantısı ile netlik kazanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan kurul, faiz kararı ile piyasalara yön verecek. MB Toplantısı kapsamında PPK faiz kararı temmuz ayında alınacak karar ile revize olacak. Piyasaların yakından takip ettiği Para Politikası Kurulu (Kurul), son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, faiz kararı hakkında bilgiler.
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Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı önümüzdeki hafta belli olacak. Yılın 7'nci faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha bir araya gelecek olan Para Politikası Kurulu alınan kararı kamuoyu ile paylaşacak. Faiz kararı 14 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından kesinleşecek. Öte yandan Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 9 Temmuz'da açıklayacak. Başkan Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon hedefli karar vermeye devam edeceklerini geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında belirtmişti.
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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı 14 Temmuz günü gerçekleşecek ve karar saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu.
Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 9 Temmuz'da açıklayacak.
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Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti;
"Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.
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Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.
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Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir."