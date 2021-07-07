Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte MB Para Politikası Kurulu toplantı tarihi

Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı önümüzdeki hafta belli olacak. Yılın 7'nci faiz kararını belirlemek üzere bir kez daha bir araya gelecek olan Para Politikası Kurulu alınan kararı kamuoyu ile paylaşacak. Faiz kararı 14 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından kesinleşecek. Öte yandan Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 9 Temmuz'da açıklayacak. Başkan Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon hedefli karar vermeye devam edeceklerini geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında belirtmişti.