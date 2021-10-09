Merkez Bankası (MB) faiz toplantısı PPK (Para Politikası Kurulu) ne zaman? Ekim ayı faiz kararı için geri sayım...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması TCMB yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Kavcıoğlu yatırımcılar ile yaptığı toplantıda "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.