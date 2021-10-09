Merkez Bankası (MB) faiz toplantısı PPK (Para Politikası Kurulu) ne zaman? Ekim ayı faiz kararı için geri sayım...
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Para Piyasası Kurulu (PPK) aylık toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuna bildirilecek. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz toplantısı PPK (Para Politikası Kurulu) ne zaman, ekim ayının kaçında yapılacak?İşte takvime göre PPK toplantısının tarihi...
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Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla bekleniyor. Uzun süredir faizi sabit tutan Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleşen toplantıda faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
TCMB yatırımcılarla faiz indirimi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Kavcıoğlu yatırımcılar ile yaptığı toplantıda "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye’de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini belirterek, "Para politikası duruşumuzu belirlerken, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik." dedi.