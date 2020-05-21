Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta belli olacak? Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
Mayıs ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta belli olacak? Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
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Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti. Geçen ayki toplantıda politika faizini, en yüksek piyasa beklentisi olan 100 baz puan indiren Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini üst üste sekiz toplantıda toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
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FAİZ KARARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri takvimine göre mayıs ayı faiz kararının verileceği toplantıs bugün yani 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararının saat 14:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.
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Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor.Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.
TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.
Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL'nin 7,2692 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e çekebileceği tahmininde bulundu.TCMB'nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası'nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı.
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Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 10.00 Türkiye, 1. çeyrek uluslararası yatırım pozisyonu 10.30 Almanya, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi 14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı 15,30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed imalat endeksi 16.45 ABD, mayıs ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 17.00 ABD, nisan ayı konut satışları