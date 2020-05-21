Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta belli olacak? Mayıs ayı faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. 22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti. Geçen ayki toplantıda politika faizini, en yüksek piyasa beklentisi olan 100 baz puan indiren Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini üst üste sekiz toplantıda toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Mayıs ayı faiz kararı ne olur?