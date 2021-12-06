Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Aralık ayı faizi ne olur? PPK Merkez Bankası toplantı tarihi
Merkez Bankası faiz kararı için tüm dikkatler Para Politikası Kurulu'nun (PPK) aralık ayı toplantısına çevrildi. Son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşüren Merkez Bankası bu ay vereceği yeni kararla piyasalarda etkili olacak. Öte yandan döviz ve altında yaşanan sert hareketlilik sonrası faiz indiriminin olup olmayacağı gündeme gelirken, Merkez Bankası rezervleri ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, rezervlerin 126 milyar doları aştığını ifade etti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte, Merkez Bankası PPK faiz toplantısı hakkında bilgiler.
Merkez Bankası faiz toplantısı için son gelişmeleri takip eden vatandaşlar aralık ayı için çıkacak karara kilitlendi. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası banka genel müdürleri ve yöneticiler ile faiz indirimlerinin de ele alındığı bir toplantı gerçekleşmişti. Toplantı sonrası Başkan Kavcıoğlu ekonomideki genel değerlendirmelerin ele alındığını bildirmişti. Piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası PPK toplantısı 16 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek.
SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmüştü.
TCMB'nin 18 Kasım 2021 tarihli PPK toplantı özeti yayınlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.
TCMB'nin 18 Kasım 2021 tarihli PPK toplantı özeti yayınlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerle ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 15 olarak belirlenmesine karar vermiştir. Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.
TCMB, iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı kapsamında “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü” adı altında yeni bir birim kurma kararı almıştır. Söz konusu birimin, iklim değişikliğinin finansal sistem içerisinde ortaya çıkarabileceği kırılganlıkları ve fırsatları tespit edebilme ve ilgili riskleri azaltmak amacıyla çalışmalar yapması hedeflenmektedir.
Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.