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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı faiz toplantısı tarihi

#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz#Faiz Kararı

Merkez Bankası faiz kararı için gözler 2022 takviminde. Son toplantısını 17 Mart tarihinde yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayında dördüncü kez bir araya gelecek. Toplantının ardından belirlenen faiz oranı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte nisan ayı faiz toplantısı tarihi

1/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Nisan ayı faiz toplantısı tarihi

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın bu ay içerisinde duyuracağı faiz kararında Nisan ayının ilk haftasının geride kalmasıyla birlikte Merkez Bankası faiz toplantısı için araştırmalar hızlandı.

2/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Nisan ayı faiz toplantısı tarihi

2022 takvimi doğrultusunda Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak.

3/3SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

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#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz#Faiz Kararı