Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması

Merkez Bankası toplantısı ne zaman sorusu faiz kararını bekleyen piyasalarda öne çıkan konularda oldu. Her ay belirlenen Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların gündeminde yer alıyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre faiz kararı açıklamasının ardından piyasalar pozisyon alacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylı bilgiler
Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.