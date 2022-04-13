Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması

#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Dünya genelindeki enflasyon verileri ile Türkiye ve Avrupa merkez bankasının faiz kararı bu haftanın en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Ekonomistlere göre, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağı ön görülüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

1/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması

Merkez Bankası toplantısı ne zaman sorusu faiz kararını bekleyen piyasalarda öne çıkan konularda oldu. Her ay belirlenen Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların gündeminde yer alıyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre faiz kararı açıklamasının ardından piyasalar pozisyon alacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylı bilgiler

2/5MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak. Piyasa beklentisi bankanın politika faizinde değişikliğe gitmemesi yönünde.

3/5SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI

SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. 

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

4/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.

5/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz Kararı#Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak