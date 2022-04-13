Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı açıklaması

Merkez Bankası toplantısı ne zaman sorusu faiz kararını bekleyen piyasalarda öne çıkan konularda oldu. Her ay belirlenen Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların gündeminde yer alıyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu takvimine göre faiz kararı açıklamasının ardından piyasalar pozisyon alacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylı bilgiler